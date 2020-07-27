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"Норникель" сформировал комитет по рискам во главе с Потаниным

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в целях повышения эффективности риск-менеджмента сформировал новый комитет по рискам, который возглавит президент компании Владимир Потанин.

"Таким образом будет завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни - от мастера на производстве до президента компании", - говорится в сообщении ГМК.

Помимо этого, в компании сформирована новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков. Это делается для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения промышленной безопасности в сфере экологии, создания системы экологического мониторинга и в соответствии с лучшими практиками, поясняет компания.

Из операционного блока выделяется департамент экологии. Департамент будет взаимодействовать со всеми подразделениями компании. Он должен формировать ответственную политику по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению экосистем в регионах деятельности "Норникеля".

Норильский никель Норникель Владимир Потанин

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