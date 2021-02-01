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Блинкен заверил, что США не имеют отношения к акциям протеста в РФ

Блинкен заверил, что США не имеют отношения к акциям протеста в РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не причастен к протестным акциям в России, они вызваны внутренними проблемами страны, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им (властям - ИФ) нужно посмотреть внутрь, а не наружу", - сказал он, комментируя заявление МИД России с требованием к госдепу США и американскому посольству в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

Он заявил, что "глубоко обеспокоен жестоким подавлением" протестов в России, а также арестами протестующих по всей стране.

По его словам, на данный момент США, помимо ситуации с Навальным, рассматривают варианты реагирования на прочие "российские действия, которые вызывают беспокойство".

Накануне МИД России потребовал от госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

"Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в фейсбуке ведомства в связи с заявлениями американской стороны в поддержку несанкционированных акций в России.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном – ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали: "Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России".

23 и 31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в защиту оппозиционера Алексея Навального.

Протесты в Москве

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США Энтони Блинкен

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