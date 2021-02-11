Штаб Навального в Москве сообщил о приходе полиции
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В офис штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли сотрудники полиции, сообщают представители штаба.
"В наш штаб пришла полиция. Говорят, что из угрозыска", - сообщается в твиттере штаба Навального в Москве в четверг.
В сообщении отмечается, что в этот момент в офисе находился один человек. В настоящее время с ним нет связи.
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.