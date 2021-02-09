Регистрация вакцины "Спутник Лайт" запланирована на вторую половину марта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник Лайт", как ожидается, будет зарегистрирована во второй половине марта. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"По вакцине "Спутник Лайт" продолжаются клинические исследования, ожидаем её регистрации во второй половине марта", - сказал Мантуров агентству.

Кроме того, добавил он, идет подготовка к промышленному производству стабильной формы вакцины "Спутник V", которую можно хранить в обычном холодильнике.

"Что касается стабильной формы (с температурой хранения +2...+8), то она уже зарегистрирована, идет подготовка к ее промышленному производству", - сказал министр.

Минздрав 8 января разрешил центру имени Гамалеи провести клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" на 150 добровольцах.

Как отметил тогда глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан".

"При этом для российского рынка вакцина "Спутник V" продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения", - отметил он.

"Спутник Лайт" – это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.