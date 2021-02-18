В Москве начнут клинические испытания вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В десяти поликлиниках Москвы начнутся международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", сообщил в блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что эта вакцина, разработанная в НИЦ имени Гамалеи, требует введения не двух доз с интервалом в несколько недель, а одной. После вакцинации иммунитет начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через четыре недели.

Подать заявку на участие в испытаниях может любой взрослый, который раньше не прививался "Спутником V" и не имеет других противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно на портале мэрии. Всего в испытаниях должны принять участие 6000 человек, по 3000 в России и в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно", - заверил Собянин.

По его словам, у тех, кто участвовал в первых фазах испытаний "Спутника Лайт", сформировался иммунитет от коронавируса, а реакция на препарат была как на обычную прививку.