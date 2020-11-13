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Песков назвал отношения с Лукашенко родственными

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил "RT-Россия", что Россию и Белоруссию связывают родственные отношения.

Его спросили, дорожат ли в Москве дружбой с народом Белоруссии.

"Это даже не дружба, это родственные отношения", - ответил он.

Тогда его спросили, считает ли он в таком случае президента Белоруссии Александра Лукашенко своей родней.

"Он же белорус. Конечно", - отметил Песков.

Он добавил, что у него есть родственники в Белоруссии.

В апреле 1996 года Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства и единых законов. Год спустя Сообщество было названо Союзом. В начале 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

В декабре 2018 года президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились создать межправительственную группу по развитию интеграции, а летов 2019 года стороны договорились к концу года согласовать дорожные картып о интеграции в различных сферах.

К концу 2019 года в двусторонних отношениях наблюдалось охлаждение из-за спора о ценах на российскую нефть. Лукашенко обещал, что найдет альтернативные источники для закупок углеводородов. В середине февраля белорусский президент заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения Белоруссии к России в обмен на единые цены на энергоносители, и добавил, что народы двух стран на это не пойдут.

В начале лета 2020 года Лукашенко говорил о попытках России вмешаться в предстоящие президентские выборы в Белоруссии. После выборов и последовавших за ними протестах лидеры двух стран 14 сентября встретились в Сочи. Москва обещала Минску кредит в размере $1,5 млрд, а Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к белорусским событиям.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Минск Белоруссия Александр Лукашенко Дмитрий Песков Владимир Путин

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