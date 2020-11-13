Песков назвал отношения с Лукашенко родственными

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил "RT-Россия", что Россию и Белоруссию связывают родственные отношения.

Его спросили, дорожат ли в Москве дружбой с народом Белоруссии.

"Это даже не дружба, это родственные отношения", - ответил он.

Тогда его спросили, считает ли он в таком случае президента Белоруссии Александра Лукашенко своей родней.

"Он же белорус. Конечно", - отметил Песков.

Он добавил, что у него есть родственники в Белоруссии.

В апреле 1996 года Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства и единых законов. Год спустя Сообщество было названо Союзом. В начале 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

В декабре 2018 года президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились создать межправительственную группу по развитию интеграции, а летов 2019 года стороны договорились к концу года согласовать дорожные картып о интеграции в различных сферах.

К концу 2019 года в двусторонних отношениях наблюдалось охлаждение из-за спора о ценах на российскую нефть. Лукашенко обещал, что найдет альтернативные источники для закупок углеводородов. В середине февраля белорусский президент заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения Белоруссии к России в обмен на единые цены на энергоносители, и добавил, что народы двух стран на это не пойдут.

В начале лета 2020 года Лукашенко говорил о попытках России вмешаться в предстоящие президентские выборы в Белоруссии. После выборов и последовавших за ними протестах лидеры двух стран 14 сентября встретились в Сочи. Москва обещала Минску кредит в размере $1,5 млрд, а Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к белорусским событиям.