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Дело норильских чиновников, промедливших со сбором солярки с ТЭЦ-3, ушло в прокуратуру

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В СКР сообщили, что завершили расследование уголовного дела о халатности, по которому проходят два сотрудника администрации Норильска. Их обвиняют в том, что они вовремя не организовали сбор дизельного топлива, разлившегося из резервуара на ТЭЦ-3 структуры "Норникеля".

По делу проходят Денис Кулаев, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города и и.о. начальника этого управления Вячеслав Иващенко.

По версии следствия, Кулаев и Иващенко, узнав, что 29 мая 2020 года на ТЭЦ АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) разгерметизировался резервуар с топливом, они не приняли мер к локализации утечки. В результате около 21 000 тонн солярки вылилось на грунт и в ближайшие водоемы,"что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере экологического благополучия", считают в СК.

Дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В связи с аварией на ТЭЦ-3 уже был осужден за халатность бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Его в октябре 2020 года приговорили к полугоду обязательных работ.

В СК остаются связанные с этой аварией уголовные дела, по которым проходят еще пять человек.

5 февраля Арбитраж Красноярского края по иску Росприроднадзора взыскал с НТЭК 146,17 млрд рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу) компенсации за ущерб, причиненный в результате аварии.

Разлив топлива в Норильске

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НТЭК Норильск Ринат Ахметчин Красноярский край СКР Норникель Денис Кулаев Вячеслав Иващенко

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