Тиньков создаст фонд по решению проблем рака крови

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, планирует вместе с семьей создать фонд по решению проблем рака крови и популяризации донорства, он начнет работать не ранее 2021 года.

"Наш фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии", - написал Тиньков в своем Instagram.

"Это спасет тысячи, а не единицы жизней. А пока я буду восстанавливать своё здоровье, набираться сил и копить необходимые знания в этой области. Мы не планируем запуск фонда ранее 2021 года", - отметил бизнесмен.

Непосредственно фондом будет заниматься супруга Тинькова - Рина.

"Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране. Фонд пока не создан, мы только начинаем работать в этом направлении, большие дела ещё впереди. Мы в стадии сбора информации", - добавил Тиньков.

В начале июля 2020 года Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга.

Диагноз "острая форма лейкемии" был поставлен Тинькову в октябре 2019 года. Бизнесмен прошел несколько курсов химиотерапии, удалось достичь ремиссии. О своей болезни Тиньков сообщил в начале марта 2020 года.

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (SPB: TCS) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"). В марте 2020 года он передал права на 40,4% группы в семейный траст.