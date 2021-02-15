Беглов отметил отсутствие жалости у Навального

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что политику Алексею Навальному никого не жаль и ради своих амбиций "он пойдет на все и переступит через любого". Он высказал это мнение в связи с продолжающимся судом, на котором оппозиционера обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

Губернатор упомянул Навального в еженедельном радиообращении, говоря о грядущем Дне защитника Отечества.

"Надо ли говорить, что оскорбить ветерана способен человек, не способный различать добро и зло. Потерявший свое нравственное начало. К сожалению, такой пример теперь у нас перед глазами. Дело о клевете, которую позволил себе известный блогер, на прошлой неделе слушалось в суде, - сказал Беглов. - Теперь совершенно не важно, ради каких идей он совершает свои поступки. Тот, кто унижает старика, никогда не будет прав. Ни перед Богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну, совершает нравственное преступление".

Чиновник считает, что собственные принципы такого человека больше ничего не стоят.

"По сути, этот блогер во весь голос заявил, что не способен на сочувствие. Ему никого не жаль. Ни стариков, ни детей, ни мужчин, ни женщин, ни противников, ни сторонников. Ради своих амбиций он пойдет на все и переступит через любого", - резюмировал Беглов.

В Бабушкинском суде прошло уже два заседания по уголовному делу о клевете. По версии обвинения, 2 июня Навальный репостил в твиттере и Telegram ролик телеканала RT, в котором разные люди призывали россиян проголосовать за изменение в Конституции, и нелестно высказался об участниках съемок. В ролике снялся в том числе ветеран Артеменко. Гособвинение полагает, что своим комментарием с заведомо ложными сведениями политик опорочил честь и достоинство ветерана.

Артеменко 5 февраля участвовал в первом заседании по видеозаписи из дома. Он сказал, что ждет публичных извинений от подсудимого. Затем он отказался участвовать в процессе, сославшись на плохое самочувствие.

Навальный вины не признает и называет свое преследование политически мотивированным.

На суд приходят дипломаты из европейских стран. Перед каждым заседанием вокруг суда усиливают меры безопасности.

12 февраля он заявил отвод судье Вере Акимовой, она это ходатайство отклонила. Политик говорил, что не знает ветерана и не мог его оклеветать. Эксперт защиты Анатолий Баранов сказал в суде, что в словах оппозиционера не могло быть клеветы, поскольку его суждения были оценочными и проверить их достоверность возможности не имеется.

Следующее заседание суда назначено на 16 феврлая.