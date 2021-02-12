Ветеран из дела Навального отказался лично участвовать в процессе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор в суде по делу оппозиционера Алексея Навального Екатерина Фролова огласила заявление проходящего потерпевшим ветерана войны Игнат Артеменко с просьбой продолжить рассмотрение уголовного дела без его участия.

"Продолжать участие в заседании не могу, поскольку мне 94 года и в связи с поведением подсудимого Навального", - зачитала ходатайство Фролова. В ходатайстве отмечается, что Артеменко стало плохо на прошлом заседании из-за оскорбительных высказываний оппозиционера и ему была вызвана скорая помощь.

"Артеменко доверяет свою защиту стороне государственного обвинения и просит суд вынести справедливое решение", - говорится в заявлении ветерана, которое попросила приобщить прокурор.

Навальный и его защитники не возражали против приобщения, однако они выразили недоверие к законности происхождения этого заявления.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения о приобщении заявления потерпевшего и освобождения его от участия в заседании.

Как ранее сообщалось, меры безопасности около здания Бабушкинского суда Москвы усилены. В суд смогли пройти только аккредитованные журналисты и представители посольств Латвии и Эстонии.

Навальный участвует в судебном заседании лично.

На прошлом заседании, 5 февраля, представление доказательств по делу начала сторона государственного обвинения. Также по видеосвязи из дома выступил Артеменко. Он заявил, что хочет публичных извинений от Навального.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию. В связи с этим Навального обвинили в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину оппозиционер не признат и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилёте был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН. Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.