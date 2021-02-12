Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы отказал в удовлетворении ходатайства защиты оппозиционера Алексея Навального об отводе судьи Веры Акимовой, передает корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

Как передает корреспондент, защита Навального в начале судебного заседания заявила отвод судье мирового суда Вере Акимовой. "Судья продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения, кроме того, на прошлом заседании были выявлены обстоятельства, которые указывают на то, что судья находится под чьим-то влиянием (...)", - говорится в ходатайстве адвоката Ольги Михайловой.

Как ранее сообщалось, меры безопасности около здания Бабушкинского суда Москвы усилены. В суд смогли пройти только аккредитованные журналисты и представители посольств Латвии и Эстонии.

Навальный участвует в судебном заседании лично.

На прошлом заседании, 5 февраля, представление доказательств по делу начала сторона государственного обвинения. Также по видеосвязи из дома выступил ветеран Игнат Артеменко. Он заявил, что хочет публичных извинений от Навального.

Дело о клевете

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный оклеветал ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину оппозиционер не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилете был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.