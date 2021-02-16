В РФ могут одобрить еще один препарат для лечения коронавируса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ может одобрить еще одно лекарство для лечения коронавируса, речь идет о препарате тигераза, выпускаемом компанией "Генериум", сообщает во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу фармпроизводителя.

Действующее вещество тигеразы - дорназа альфа, препарат традиционно применяется для лечения муковисцидоза. "Генериум", основанный владельцем "Фармстандарта" Виктором Харитониным, уже подал документы в Минздрав для включения COVID-19 в инструкцию к тигеразе. В компании также сообщили "Ъ", что клинические испытания препарата при новом показании завершены.

В свою очередь в Минздраве подтвердили, что получили документы от "Генериума" по тегеразе. Там добавили, что препарат могут включить в протоколы лечения коронавируса "после обобщения и детального анализа данных клинических исследований".

"Ъ" также отмечает, что "Генериум" начал испытания препарата при лечении COVID-19 еще весной 2020 года, в них участвуют 150 добровольцев. Опрошенные изданием эксперты считают, что такая выборка недостаточна для подтверждения эффективности лекарства при новом показании, для этого необходимы международные многоцентровые исследования.

Газета также обращает внимание на высокую цену тигеразы. "По данным из реестра лекарственных средств, предельно зарегистрированная стоимость упаковки из шести ампул составляет 5,5 тыс. руб.", - говорится в материале.

Согласно последней версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ от 8 февраля, для лечения COVID-19 в России в настоящее время можно использовать препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа.