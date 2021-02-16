Прокурор попросила передать СК список оскорбительных высказываний Навального

"Я был самым милым подсудимым", - недоумевает политик

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Бабушкинском суде гособвинитель Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову передать в СК для проверки оскорбительные высказывания, которые Алексей Навальный в ходе процесса по делу о клевете сделал в адрес Фроловой, ветерана Игната Артеменко и суда.

"Прошу суд занести в протокол заявление о том, что гособвинение просит выделить из настоящего уголовного дела и направить для проверки в главное следственное управление главного управления СК по Москве материалы по заявлению Артеменко от 11 февраля 2021 года, а также за допущенные оскорбительные высказывания в адрес суда и прокурора", - заявила она.

Защита Навального возражала против заявления прокурора, указывая, что оно не было должным образом мотивировано.

"Я был самым милым подсудимым", - отметил сам Навальный.

Акимова рассматривает дело Навального, которому вменяется клевета на ветерана войны. По версии обвинения, прокомментировав ролик RT с призывами ряда лиц голосовать за поправки в Конституцию, он оклеветал участвовавшего в съемке Артеменко.

Политик вины не признает и называет свое преследование политически мотивированным. На заседаниях суда он высказывает всё, что думает о судье, прокуроре и родственниках ветерана. Один раз, к примеру, на предупреждение, что его могут удалить из зала суда, он ответил судье, что сам ее удалит. 12 февраля он заявлял отвод судьи, Акимова это ходатайство отклонила.

Первые два заседания по делу о клевете прошли 5 и 12 февраля. Артеменко участвовал в первом заседании по видеосвязи. Он сказал, что ждет от Навального публичных извинений. От дальнейшего участия в процессе он отказался, сославшись на здоровье.