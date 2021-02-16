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У Бабушкинского суда усилили охрану перед судом над Навальным

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве снова усилены меры безопасности около Бабушкинского суда, который во вторник проведет очередное заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

На входе в суд организован пропускной режим, рассказал корреспондент "Интерфакса". Подойти к двери можно по коридору из металлических ограждений, которые охраняют судебные приставы в защитных шлемах.

Активных сторонников Навального, а также большого числа полицейских и традиционных для таких мероприятий "автозаков" на территории перед центральным входом в суд корреспондент агентства не заметил.

Журналистов, направляющихся на процесс, усиленно осматривают при входе. Каждый шаг сотрудников СМИ вплоть до зала заседания контролируется приставами.

Дело о клеве на ветерана Великой Отечественной войны рассматривает судья мирового участка N321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова. Из-за повышенного общественного резонанса слушания проходят в здании Бабушкинского суда.

Ожидается, что 16 февраля в суде пройдут прения сторон.

По версии обвинения, в июне Навальный оклеветал ветерана в комментарии к ролику телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывали россиян проголосовать за изменение в Конституции. Политик вины не признает и называет свое преследование политически мотивированным. Эксперт защиты лингвист Анатолий Баранов заявил, что в комментарии Навального к ролику нет фактов, которые можно было бы оценить как клеветнические, но в них есть оценочное суждение.

По этому делу прошло два заседания - 5 и 12 февраля. Ветеран участвовал в первом заседании по видеосвязи из дома, затем ему стало плохо. От дальнейшего участия в процессе он отказался.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный Игнат Артеменко Москва Бабушкинский суд Вера Акимова Конституция

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