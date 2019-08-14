Туроператоры назвали приток интуристов в Россию последствием ЧМ-2018

В АТОР также рады, что иностранцы почти не оставляют отрицательных отзывов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Приток иностранных туристов в Россию в январе-июне 2019 года вырос на 25% благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года, который стал хорошей рекламой страны за рубежом, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее о таком увеличении числа иностранцев, которые приезжают ради туризма, сообщила погранслужба ФСБ.

Ломидзе отметила, что первое полугодие не включает "высокий" туристический сезон. Статистика по второму полугодию будет "еще более впечатляющая", считает она.

"Ситуация по некоторым направлениям потрясающая. По Испании почти 50% прироста - такого не было никогда. Выросли те рынки, которые всегда являлись основными для России: Испания, Франция, Израиль, Германия, Китай, Корея и даже США и Великобритания, хотя и ненамного. По всем основным рынкам мы видим прирост", - заявила исполнительный директор АТОР.

Пока иностранцы в основном выбирают Петербург и Москву, добавила Ломидзе. В организации следят за отзывами путешественников и отмечают, что "при таком приросте практически нет негативных отзывов".

12 августа ФСБ сообщила, что в первом полугодии 2019 года въездной туристический поток в Россию вырос на 25%, до 1,97 млн поездок. Всего пограничники зафиксировали увеличение притока иностранцев на 0,8%, до 15,1 млн приездов, с учетом всех целей поездок, не только туризма.