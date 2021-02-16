Аэропорт Краснодара из-за снегопада не откроется до утра

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара в связи с длительным снегопадом продлил ограничения на прием и отправку самолетов до утра следующего дня - среды, сообщил журналистам руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

"В связи с продолжающимся снегопадом, аэропорт Краснодара ограничивает прием и выпуск воздушных судов до 7:00 утра 17 февраля", - сказал Коренюгин.

Он отметил, что решение продлить ограничения принято сформированным в аэропорте оперативным штабом после получения оперативного прогноза погоды и консультаций с авиаперевозчиками.

"По прогнозам, снегопад в районе аэропорта продлится всю ночь и может завершиться утром к 6:00 следующих суток", - сказал руководитель пресс-службы.

На текущий момент в Краснодаре отменено 15 рейсов. Задержано на прилет 17 рейсов. Еще два рейса из Новосибирска и Внуково по-прежнему находятся на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

"Авиакомпании и их представители оповещены. Планируется размещение иногородних пассажиров в гостиницах. В течение дня пассажиры были обеспечены горячим питанием и водой", - отметил Коренюгин.

За прошедшие несколько суток в Краснодаре выпал рекордный объем снега. К расчистке аэродрома была привлечена вся специтехника аэропорта, максимально усилены смены по обслуживанию техники и работе на перроне. Кроме того, был закуплен дополнительный объем химреагентов.