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Мосгорсуд подтвердил арест тиктокера Лакеева

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность решения Пресненского суда, который 28 января арестовал на два месяца активного пользователя TikTok Константина Лакеева (Kievskyyy). Лакеева подозревают в том, что 23 января на несогласованной акции в Москве повредил служебный автомобиль.

"Постановление Пресненского суда от 28 января 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По версии следствия, в день акции в поддержку Алексея Навального блогер на Цветном бульваре запрыгнул на капот автомобиля ФСБ и повредил его. По данным источника "Интерфакса", 26 января Лакеева задержали в так называемом "тикток-хаусе" в Новой Москве, где он живет вместе с еще несколькими "тиктокерами". На допросе он признал вину и раскаялся.

Ему были предъявлены обвинения по ч.1 ст.213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) и ч.2 ст.167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений).

Протесты в Москве

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Москва Цветной бульвар Пресненский суд ФСБ Алексей Навальный TikTok Константин Лакеев Мосгорсуд

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