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Москвич получил пять лет условно по делу об атаке на машину ФСБ на Цветном

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно Глеба Борисова, который признан участником нападения на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре в день несогласованной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд также назначил ему испытательный срок - пять лет.

Борисов признан виновным в двух эпизодах применения не опасного для жизни или здоровья насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК), а также умышленном повреждении или уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

После акции 23 января в поддержку Алексея Навального разошлась видеозапись, на которой протестующие на Цветном бульваре закидывали снежками машину с мигалкой и номерами серии АМР, мешали ей проехать, пинали ногами. Один человек запрыгнул на ее капот. В СК также сообщали, что водителю в лицо распылили газ из баллончика, а капот машины был поврежден.

В связи с этим эпизодом был задержан и арестован тиктокер Константин Лакеев (Kievskyyy).

Протесты в Москве

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Москва Тверской суд ФСБ Глеб Борисов Константин Лакеев Алексей Навальный

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