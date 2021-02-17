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ФАС проверит последствия для цен от слияния "Яндекс.Такси" и Uber

Регулятор также изучит поступившие жалобы на подорожание поездок на такси

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба начала расследование по оценке влияния СП "Яндекс.Такси" и Uber на рынок такси с точки зрения разумности и обоснованности ценообразования на рынке, сообщила через пресс-службу начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

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По данным ФАС, СП занимает более 50% в Москве и Московской области. Антимонопольное законодательство не запрещает факт доминирования на товарном рынке, однако злоупотребление доминирующим положением не допускается, уточнили в ведомстве.

"Интерфакс" ожидает комментария "Яндекс.Такси".

ФАС также изучит несколько поступивших обращений о повышении расценок у таксистов.

"Цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги", - напомнила Заева.

3 февраля ФАС сообщала, что планирует проверить сделку "Яндекс.Такси" по покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК "Везёт!" на предмет необходимости согласования ее с ведомством и нарушения конкуренции на рынке.

ФАС Яндекс.Такси ГК Везет Uber

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