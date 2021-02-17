МИД увидел вмешательство в дела РФ в требовании ЕСПЧ освободить Навального

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Требование Европейского суда по правам человека освободить политика Алексея Навального - очередной пример вмешательства во внутренние дела России, заявила телеканалу "Россия 24" представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы рассматриваем это решение как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказала она.

Этот прецедент Захарова назвала "залпом по международному праву, последствия которого ЕСПЧ не соизмеряет".

"Они разрушают международную правовую основу, которую сами и создавали. В основе и на фундаменте которых построены современные международные отношения", - продолжила она.

"Когда они это все разрушат окончательно, на какой основе они будут жить? К чему они будут призывать? Не будет ли тогда поздно, в том числе, в плане общения с собственными гражданами?" - задалась вопросом представитель МИД.

Она уверена, что подобные решения "не останутся незамеченными и гражданами тех же самых стран ЕС и не только их".

Ранее защита Навального сообщила, что Страсбургский суд применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые.

Глава Минюста Константин Чуйченко уже назвал это решение необоснованным, политически мотивированным и неправомерным.

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства", - заявил министр.

Требование Страсбурга он считает "заведомо неисполнимым", "поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также усмотрел в решении ЕСПЧ пример вторжения в компетенцию российской судебной системы. Он отметил, требование Страсбурга лежит в политической, а не в правовой плоскости, и добавил, что оппоненты России все чаще используют ЕСПЧ как инструмент давления на Москву.

Наконец, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов высказал мнение, что Россия избежит исполнения этого требования ЕСПЧ. Он напомнил, что в Конституцию России внесли поправки, по которым российский Конституционный суд может признать решение ЕСПЧ противоречащим Основному закону и суверенитету РФ, и в этом случае его можно будет не исполнять.

Адвокат Ольга Михайлова высказала мнение, что российские власти все же должны исполнить решение ЕСПЧ в связи со взятыми на себя международными обязательствами. Она отметила, что "исполнение правила 39 регламента находится под контролем Комитета министров Совета Европы".