Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

Памятник Феликсу Дзержинскому в парке "Музеон" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет Общественной палаты Москвы решил провести на портале "Активный гражданин" голосование о том, какой памятник нужно установить на Лубянской площади. На выбор предложены только Феликс Дзержинский и Александр Невский, сообщил председатель палаты Константин Ремчуков.

Голосование будет проводиться с 25 февраля по 5 марта.

На вопрос, почему не было, например, варианта "против всех" или "фонтан", Ремчуков ответил: "Мы решили, что чистота жанра состоит в следующем: нам поступили два предложения, мы эти два предложения и выносим на обсуждение, иначе у нас нет механизма отбора иных кандидатур, то есть на каком основании мы будем кого-то исключать?"

Он добавил, Что лены совета согласились с тем, что вариант "против всех" является выражением в том числе какого-то другого варианта, который так же нельзя узнать.

Также ОП направит письмо руководителю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину. "Мы попросили, чтобы все 146 образований высказались, а также представили нам протоколы своего голосования, чтобы мы точно так же имели еще и представление о том, как разделились голоса внутри них", - сказал Ремчуков.

Результаты всех опросов будут переданы в мэрию.

"Мы обобщим все это дело, у нас техническая в данном случае функция, и скажем: "москвичи думают так, а вы решайте, как угодно". А когда Мосгордума будет голосовать, выяснится, что она думает по этому вопросу. И тогда у власти будет больше оснований принимать решений, исходя из, надеемся, чуть более точного представления о мнении москвичей", - сказал председатель ОП.

Наблюдать за голосованием будет рабочая группа, которую сформируют на основе штаба ОП Москвы по наблюдению за выборами и в которую пригласят представителей политических партий, общественных организаций и инициаторов установки памятников.

"Мы пригласим представителей "Офицеров России", которые предложили Дзержинского, а также представителей музейного сообщества, предложивших установить памятник Александру Невскому, а также помощника президента Владимира Мединского", - сказал "Интерфаксу" руководитель штаба Алексей Венедиктов.

Он рассказал, что сам выступал выступал за включение в голосование варианта с фонтаном, а потому воздержался от голосования на совете палаты.

В декабре 2020 года "Офицеры России" потребовали вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича, который был демонтирован после провала августовского путча в 1991 году. Они также обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой оценить законность сноса монумента.

В феврале предложение "Офицеров России" поддержала группа писателей и блогеров во главе с Захаром Прилепиным и Александром Прохановым.

Стали выдвигаться и другие предложения - например, вернуть на площадь Никольский фонтан работы Джованни Витали, поставить памятник Ивану III или памятник Юрию Андропову.

16 февраля комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества обсудила с экспертами, нужен ли на Лубянке вообще какой-либо памятник. При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал сохранить функцию транспортной развязки за Лубянской площадью.

В 2016 году общественные организации "Мемориал" (признан в России иностранным агентом) и "Архнадзор" поддержали инициативу главного архитектора Москвы восстановить на Лубянской площади исторический фонтан, однако это сделать оказалось невозможно технически.