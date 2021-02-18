Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Регистрация вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что регистрация вакцины ожидается 16 февраля.

Между тем, на прошлой неделе, 12 февраля, заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что вакцина может быть зарегистрирована в конце февраля, а в гражданский оборот поступить в марте. Ранее Чернов сообщал, что в марте в гражданский оборот поступит 100 тыс. доз данной вакцины.

Цельновирионная вакцина центра имени Чумакова РАН, которая содержит цельный вирус, завершает вторую фазу клинических испытаний, документы для регистрации переданы в Минздрав 20 января.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи – "Спутник V". По данным Логунова, в России привиты сейчас 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек.

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора. Но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля.

По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта – "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.