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У добровольцев после прививки вакциной центра Чумакова не выявили побочных эффектов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Почти 300 добровольцев уже привиты вакциной от COVID-19 "КовиВак" центра имени Чумакова РАН, никаких побочных эффектов, кроме покраснения в месте укола, у них не было, заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

"Из того, что мы видели - это в основном раздражение в месте укола. Каких-то серьезных побочных эффектов в виде долговременного повышения температуры или плохого самочувствия мы не отмечали, не видели. У нас уже более двухсот человек, ближе к тремстам, получили эту вакцину, и пока все хорошо", - сказал Чернов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он уточнил, что после того, как Минздрав примет решение по переданным центром Чумакова документам для регистрации, можно будет озвучить конкретные цифры по клиническим исследованиям.

Как сообщалось, цельновирионная вакцина от COVID-19 центра им.Чумакова РАН в настоящее время завершает вторую фазу клинических испытаний, документы для регистрации на условиях и переходу к третьей фазе переданы в Минздрав 20 января. Получение регистрации ожидается 16 февраля, а ее введение в гражданский оборот с марта - начала апреля.

В настоящее время россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи Минздрава - "Спутник V". Также в России зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля.

Центр Чумакова Коронавирус КовиВак Константин Чернов

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