Падение котировок "Норникеля" потянуло за собой биржевые индексы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы снизились к концу торгов субботы вслед за пдением котировок нефти и обвалом бумаг "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии в Норильске.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% и составил 3446,32 пункта (-0,3%), индекс РТС снизился на 0,4%, до 1465,82 пункта. Цены основных blue chips менялись разнонаправленно в пределах 3,8%.

Доллар подешевел на семь копеек, до 74,05 рубля .

Подешевели акции "Норникеля" (-3,8%, до 27 020 рублей), UC Rusal (-1%), "Московской биржи" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике "Медвежий ручей" при ремонте обрушились здание пункта перегрузки руды и примыкающая к нему пешеходная галерея. Погибли три человека. По факту возбуждено уголовное дело. Глава "Норникеля" Владимир Потанин причиной аварии назвал нарушение техники безопасности руководством фабрики.

Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке, сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш. Bloomberg уточняет, что в докладе в списке для возможных санкций названы российское судно "Фортуна" и его собственник - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при Дональде Трампе. При этом в списке нет никаких немецких или других европейских организаций.

Подорожали ГДР TCS Group (+3,7%), АДР Ozon (+2,5%), акции "Россетей" (+2,6%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

Данные Baker Hughes в пятницу впервые после 12-недельной серии роста показали сокращение буровой активности в США. Число активных нефтяных установок сократилось на 1 штуку, до 305 единиц. При этом число газовых установок выросло на 1 штуку, так что в результате совокупное число буровых осталось на уровне предыдущей недели. Данные Baker Hughes актуальны на 19 февраля и уже учитывают эффект от перебоев в работе техасских предприятий.

В США в пятницу индексы акций завершили торги смешанной динамикой в пределах 0,1-0,2%, поддержку акциям секторов, чувствительных к ситуации в экономике, оказали комментарии министра финансов Джанет Йеллен. За неделю S&P 500 и Nasdaq просели на 0,7-1,6%, Dow Jones вырос на 0,1%.

Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

На нефтяном рынке цены в пятницу снизились, что связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов; цена нефти Brent не удержала отметку $63 за баррель и опустилась почти на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов российского рынка акций в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $62,91 за баррель (-1,6%), мартовская цена WTI - $59,01 за баррель (-2,5%).

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти более чем на 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ранее перегретые акции МКФ "Красный Октябрь" (-37,7% и -37,4% "префы"), ПАО "Белуга групп" (-31,2%), ПАО "Левенгук" (-17,5%), "Квадры" (-12,5% и -10,1% "префы"), ПАО "Наука-связь" (-6,9%), "Варьеганнефтегаза" (-6,4% и -11,8% "префы"), НПО "Наука" (-5,9%), "Абрау-Дюрсо" (-5,2%), "ТГК-2" (-4%).

В Москве задержана гендиректор "ТГК-2" Надежда Пинигина, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В отношении представителей руководства "ТГК-2" и "Архоблэнерго" возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счет налогов, ряд фигурантов дела задержаны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, не называя имен.

Подорожали бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (+39,2%), "префы" банка "Возрождение" (+28,3%), банка "Уралсиб" (+26,5%), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+8,4%), ГДР MDMG (+5,3%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (+4,2%).

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) на заседании 18 февраля утвердил итоги процедуры выкупа акций у акционеров, несогласных с планируемым делистингом акций КТК на "Московской бирже", следует из материалов компании.

Как сообщалось, 30 декабря акционеры КТК проголосовали за делистинг акций компании и решили обратиться с соответствующим заявлением на "Московскую биржу". Акционеры, которые проголосовали против соответствующих решений или не участвовали в голосовании, получили право требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа была определена в 152,2 рубля за 1 акцию. Прием требований о выкупе завершился 13 февраля 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,14 млрд рублей (из них 12,9 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,2 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,17 млрд рублей - на акции "Газпрома").