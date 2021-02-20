Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,3%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в субботу смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения в конце недели внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась ниже $63 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом упали акции "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии ГМК, растут АДР Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3454,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1468 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 74,16 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "Московской Биржи" (-1%), АФК "Система" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике "Медвежий ручей" (входит в ГМК "Норильский никель") произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Фабрика после обрушения продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

Прокуратура Норильска проводит проверку соблюдения техники промышленной безопасности на предприятии, главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Тем временем, администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке. Об этом сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

Агентство Bloomberg уточняет, что в своем докладе, представленном Конгрессу, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" российское судно "Фортуна" и его собственника – компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе. При этом в списке нет никаких немецких или других европейских организаций.

Подорожали утром в субботу АДР Ozon (+2,4%), акции "Газпром нефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), банка ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций торгуется в субботу в полном одиночестве, поэтому лишь сможет отыграть идеи предыдущего дня, которые, впрочем, во многом уже реализованы. Заявления президента США в отношении РФ ожидались, по этой причине первая негативная реакция может смягчиться. В остальном сложно ждать от рынка сильных движений, когда нет торговли во внешнем мире, а информационный фон выходных почти всегда является скудным. Соответственно, наиболее вероятный сценарий – консолидация.

Нефтяному рынку в качестве долгосрочной темы стоит оценить готовность США вернуться к соглашениям 2015 года с Ираном, которые были призваны исключить возможность овладения ядерным оружием. Впрочем, выражение готовности – это еще не само решение, и большинство аналитиков не ждут изменений по данному направлению в обозримом будущем.

Более важным на текущий момент является улучшение погоды в Техасе: в Далласе дневная температура может подняться уже до +9С в субботу, в Хьюстоне ночные температуры стали положительными, а днем в субботу потеплеет до +14С. Соответственно, ожидается снижение нагрузки на местную электрическую сеть и постепенное восстановление работы как добывающей, так и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Однако существуют опасения, что многие НПЗ предпочтут начать более раннюю профилактику перехода на летний режим работы, что создаст условия для более низкого спроса и увеличения запасов нефти в США. На пике разгула стихии около 20% перерабатывающих мощностей США были остановлены, как и около 4 млн б/с нефтедобычи.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, к концу торговой недели мировые рынки получили поддержку со стороны макроэкономической статистики, однако ее оказалось недостаточно для уверенного продолжения роста.

Покупкам способствовали данные по предварительным индексам деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за февраль. Они, за исключением данных по деловой активности в сфере услуг Германии и ЕС, оказались лучше ожиданий, демонстрируя активизацию бизнеса на фоне вакцинации и ожидании победы над пандемией. Более того, часть показателей демонстрирует многолетние максимумы, в частности индексы деловой активности в промышленности Германии и США.

Это подогрело рост индексов в Европе в пятницу, однако в Штатах к концу сессии активизировалась фиксация прибыли перед выходными. В субботу мировые рынки закрыты, и не ожидается существенных новостей, способных повлиять на настроения инвесторов.

На таком фоне в начале сессии вероятно отступление индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов на фоне коррекции нефти вниз. В дальнейшем рынок акций РФ перейдет к консолидации у достигнутых уровней, считает Зварич.

В США в пятницу индексы акций завершили торги смешанной динамикой в пределах 0,1-0,2%, поддержку акциям секторов, чувствительных к ситуации в экономике, оказали комментарии Йеллен. За неделю S&P 500 и Nasdaq просели на 0,7-1,6%, Dow Jones вырос на 0,1%.

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

Согласно данным министерства труда США, безработица в стране в январе составила 6,3%, что почти вдвое выше уровней, наблюдавшихся до начала пандемии. Глава Минфина сказала, что в реальности уровень безработицы ближе к 10%, поскольку миллионы людей, которые лишились работы, пока официально не считаются безработными.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в феврале увеличился до 58,8 пункта по сравнению с 58,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, темпы роста активности в частном секторе стали максимальными с марта 2015 года, сообщает Trading Economics.

Индикатор в промышленной отрасли США снизился до 58,5 пункта с 59,2 пункта, совпав с прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Индекс PMI в секторе услуг вырос до 58,9 пункта с 58,3 пункта при прогнозе в 57,6 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу снизились, что связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов; цена нефти Brent не удержала отметку $63 за баррель и опустилась почти на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $62,91 за баррель (-1,6%), мартовская цена WTI – $59,01 за баррель (-2,5%).

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.