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Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге прекращено первое в стране уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Производство прекратили в связи с отсутствием состава преступления примерно в конце 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Информацию об этом подтвердил адвокат Павел Ясман, представляющий интересы одной из свидетельниц по делу - активистки Анны Шушпановой.

Как сообщалось, это дело было возбуждено 3 апреля прошлого года после публикации в группе во "ВКонтакте" информации о мужчине, инфицированном COVID-19, которого якобы отпустили из больницы в Сестрорецке и отправили домой на общественном транспорте. Шушпанова является модератором этого сообщества.

Адвокат Ясман пытался добиться отмены постановления о возбуждении этого дела.

Следственный комитет ситуацию не комментировал, о круге подозреваемых не сообщалось.

Это дело стало первым в России по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ), которая вступила в силу 1 апреля 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом. Максимальная санкция, которая грозила обвиняемому в совершении данного преступления, - ограничение свободы на срок до трех лет.

Хроника 09 января 2020 года – 23 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Сестрорецк Коронавирус Анна Шушпанова

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