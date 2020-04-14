Адвокат обжаловал возбуждение первого в РФ уголовного дела из-за фейка о COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Жалоба на постановление о возбуждении первого в стране дела о распространении ложной информации о коронавирусе подана в суд Петербурга, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Павел Ясман.

"Направил жалобу в суд. Считаем, что решение о возбуждении уголовного дела принято преждевременно и необоснованно. Как минимум потому, что если обратиться к примечаниям к статье 207.1 ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), по которой возбуждено дело, можно увидеть следующее: ее следует применять в условиях режима ЧС - Петербург же пока находится в режиме повышенной готовности", - сказал Ясман.

Адвокат Ясман представляет интересы активистки Анны Шушпановой, которая проходит по данному делу свидетельницей.

Первое в России уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Первое в России уголовное дело из-за ложной информации о коронавирусе было возбуждено 3 апреля после публикации в группе во "ВКонтакте" информации об инфицированном COVID-19, которого якобы отпустили из больницы в Сестрорецке.

Шушпанова является модератором сообщества, в котором был размещен данный пост. Вторым свидетелем по делу является житель Сестрорецка Андрей Романов, сообщивший Шушпановой информацию для поста.

Следственный комитет ситуацию не комментировал, о круге подозреваемых не сообщалось.

Статья о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ), вступила в силу с 1 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Максимальная санкция, которая грозит обвиняемому в совершении данного преступления, - ограничение свободы на срок до трех лет.