Аудитору Михаилу Меню продлили меру пресечения до 30 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил до 30 марта меру пресечения экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, которого обвиняют в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мень был задержан 18 ноября, и на следующий день суд оставил его на свободе под запрет определенных действий. Чиновнику запрещено выходить из дома, кроме как на двухчасовую прогулку, общаться с определенным кругом лиц, получать почту и телеграммы, использовать интернет.

Экс-губернатора обвиняют в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. По версии следствия, он и бенефициары группы компаний "Продо" добились выделения компании "Ивановский бройлер" 700 млн рублей кредитов из бюджетных средств. В СК считают, что эти деньги фигуранты дела похитили.

Мень вину отрицает.

14 января стало известно, что СКР завершил сбор доказательств по его уголовному делу.