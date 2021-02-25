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Аудитору Михаилу Меню продлили меру пресечения до 30 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил до 30 марта меру пресечения экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, которого обвиняют в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мень был задержан 18 ноября, и на следующий день суд оставил его на свободе под запрет определенных действий. Чиновнику запрещено выходить из дома, кроме как на двухчасовую прогулку, общаться с определенным кругом лиц, получать почту и телеграммы, использовать интернет.

Экс-губернатора обвиняют в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. По версии следствия, он и бенефициары группы компаний "Продо" добились выделения компании "Ивановский бройлер" 700 млн рублей кредитов из бюджетных средств. В СК считают, что эти деньги фигуранты дела похитили.

Мень вину отрицает.

14 января стало известно, что СКР завершил сбор доказательств по его уголовному делу.

Ивановская область Басманный суд Москва Михаил Мень Счетная палата СКР Ивановский бройлер

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