Пьяный петербуржец сбил полицейского

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Красносельском районе Петербурга водитель наехал на инспектора патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне вечером на Бронетанковой улице наряд полиции потребовал остановки автомобиля "Лада Веста". Водитель приостановил машину, к ней подошел инспектор, но автомобилист начал движение и наехал на полицейского. За "Ладой" организовали преследование, на Стрельнинском шоссе водителя задержали, говорится в сообщении.

За рулем находился 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для составления административных протоколов.

Пострадавший полицейский после оказания медицинской помощи продолжил службу.

Материалы по факту наезда на инспектора передадут в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.