Ивана Сафронова оставили в СИЗО до 7 мая

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 7 мая арест журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Заседание прошло в закрытом режиме.

В здание суда в связи с ограничениями из-за коронавируса были допущены только защитники и близкие Сафронова.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.