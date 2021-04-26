Следствие попросило продлить арест Ивану Сафронову

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский 30 апреля рассмотрит ходатайство о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сообщили в пресс-службе суда. Очередной срок ареста истекает 7 мая.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года, с тех пор он находится под стражей.

Ранее адвокат журналиста, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов говорил, что в июле-июне 2021 года следственные действия по этому делу могут быть завершены.

Сафронову, который остается в должности советника гендиректора "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. По данным защиты, следствие считает, что он в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Президент Владимир Путин эту версию отверг.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.