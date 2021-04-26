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Следствие попросило продлить арест Ивану Сафронову

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский 30 апреля рассмотрит ходатайство о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сообщили в пресс-службе суда. Очередной срок ареста истекает 7 мая.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года, с тех пор он находится под стражей.

Ранее адвокат журналиста, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов говорил, что в июле-июне 2021 года следственные действия по этому делу могут быть завершены.

Сафронову, который остается в должности советника гендиректора "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. По данным защиты, следствие считает, что он в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Президент Владимир Путин эту версию отверг.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Иван Сафронов Роскосмос Иван Павлов ФСБ Лефортовский суд Команда 29 Чехия США

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