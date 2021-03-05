Минздрав Украины назвал сроки появления коммерческой вакцины против COVIC-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не ранее лета-осени, считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я уверен, что на коммерческом рынке вакцина, исходя из наших переговоров с производителями, раньше лета-осени вакцины просто не появятся. Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 вечером в четверг.

В свою очередь, глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров отметил, что в настоящее время "в частных клиниках вакцин нет".

Публичные персоны вакцинировались вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Ранее этой вакциной вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский, министр Степанов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.