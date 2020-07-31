Специалист спрогнозировал рост спроса на антидепрессанты из-за COVID
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции ожидается рост спроса на антидепрессанты и противотревожные препараты, сообщил доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ростовского медуниверситета Владимир Мрыхин.
"Антидепрессанты и противотревожные препараты выйдут на первый план в вопросах помощи пациентам, которые столкнулись с пандемией и карантином", - сказал Мрыхин в ходе онлайн-конференции на тему "Посткоронавирусный синдром".
Он пояснил, что это связано с дефицитом хороших врачей-психиатров и временными затратами на терапию.
"Психотерапия - это небыстро, дорого и сугубо индивидуально. Поэтому на первый план помощи огромному количеству людей и медработников, столкнувшихся с пандемией, выйдут лекарства", - отметил Мрыхин.
Он добавил, что необходимо подбирать препараты, которые не нарушат качество жизни людей и не повлияют на их способность выполнять свои рабочие обязанности.