Специалист спрогнозировал рост спроса на антидепрессанты из-за COVID

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции ожидается рост спроса на антидепрессанты и противотревожные препараты, сообщил доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ростовского медуниверситета Владимир Мрыхин.

"Антидепрессанты и противотревожные препараты выйдут на первый план в вопросах помощи пациентам, которые столкнулись с пандемией и карантином", - сказал Мрыхин в ходе онлайн-конференции на тему "Посткоронавирусный синдром".

Он пояснил, что это связано с дефицитом хороших врачей-психиатров и временными затратами на терапию.

"Психотерапия - это небыстро, дорого и сугубо индивидуально. Поэтому на первый план помощи огромному количеству людей и медработников, столкнувшихся с пандемией, выйдут лекарства", - отметил Мрыхин.

Он добавил, что необходимо подбирать препараты, которые не нарушат качество жизни людей и не повлияют на их способность выполнять свои рабочие обязанности.