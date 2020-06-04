Психологи отметили рост вербальной агрессии в отношении власти на фоне карантина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - С начала пандемии возросло число психических расстройств, а две трети жалоб на горячую линию психологической помощи связана с семейными конфликтами, рассказал главврач Республиканского клинического психотерапевтического центра Башкирии Ильгиз Тимербулатов. Он также отметил рост агрессии в отношении власти.

Статистику весенних месяцев 2020 года он сравнил с прошлогодней.

"На фоне COVID произошел рост тревожных расстройств практически на 40%, панических расстройств - на 27% и навязчивых состояний - на 21%, при том, что пациенты с рядом состояний стали меньше обращаться, опасаясь выходить и социализироваться", - сообщил он.

По его словам, психологи ожидали, что карантин вызовет семейные конфликты, но не думали, что их будет столько. Две трети звонков на горячую линию связаны с семейными ссорами и только треть - с опасениями заразиться, переживаниями за своих близких и страхом смерти, отметил Тимербулатов. В июне тревоги из-за коронавируса стали причинами только одной шестой части звонков.

Апрельские вспышки COVID-19 в башкирских стационарах повлияли на рост опасений заразиться, и в тот период число обращений по поводу семейных конфликтов снизилось, число звонков, связанных со страхом заразиться и связанных с семейными конфликтами сравнялось. После того, как ситуация в больницах несколько разрешилась, семейные конфликты вновь стали основным поводом обращений пациентов.

Несмотря на ослабление режима самоизоляции, накопленные за предыдущие месяцы конфликты "вскрылись и нарастают", психологи фиксируют наплыв желающих получить семейную терапию, особенно среди семей с подростками, отметил Тимербулатов.

Он также заметил "серьезный рост агрессии, в основном вербальной, направленной на партнера, семейные проблемы, но также довольно серьезный рост агрессии, направленный вовне, на представителей власти".

"Когда наши специалисты работают на горячей линии в Минздраве и олицетворяют эту самую власть, они выслушивают очень много того, что "думают" люди. Задача психолога и психотерапевта постараться снять накал, но мы понимаем, что (...) этот вопрос необходимо решать комплексно, и не только психологам и психотерапевтам", - уверен Тимербулатов.

Он также отметил невысокую психологическую совместимость на примере одной из коронавирусных клиник Уфы. Там работают психологи центра, который он возглавляет.

"Мы проводили тестирование специалистов и выявили, что специалисты, которые работают в ковидных госпиталях, у них очень низкая межличностная толерантность", - сообщил психиатр.

Эксперт связывает ситуацию с тяжелым временем и экстренным подбором персонала, но рекомендует формировать смены медработников с учетом психологической совместимости.

"На будущее мы предлагаем готовить резервы, условную скамейку запасных, кто с кем может нормально работать", - заключил он.