Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному, сообщила пресс-служба компании Пригожина "Конкорд". Суд обязал Навального опубликовать опровержение порочащей честь бизнесмена информации и выплатить 500 000 рублей компенсации.

Суд признал высказывания Навального, ставшие причиной иска, порочащими, недостоверными и оскорбительными. Политику дали десять дней с момента вступления решения суда в силу, чтобы удалить эти сведения и опубликовать опровержение "на канале Навальный Live путем публикации резолютивной части решения", добавили в "Конкорде".

Пригожин подал целый ряд исков к Навальному и его сторонникам. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube. На 30 декабря 2020 года в "Конкорде" говорили, что в судах находится десять исков на общую сумму 77 млн рублей, и еще шесть компания на тот момент готовила к подаче.

Поводом для иска становились высказывания о поставках компаниями Пригожина еды в детские сады и школы, о коррупции, о связях бизнесмена с частными военными компаниями и другие.