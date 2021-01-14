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Пригожин предложил поставить памятник троим погибшим журналистам в ЦАР

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к властям Центральноафриканской республики с предложением профинансировать постройку памятника на месте гибели российских журналистов в 2018 году.

Трое журналистов погибли в ЦАР во время расследования деятельности о частных военных компаниях, в том числа так называемой ЧВК "Вагнер", которую СМИ связывают с Пригожиным. Позднее бизнесмен неоднократно отрицал информацию о какой-либо связи с убийством журналистов и подавал судебные иски после таких публикаций и высказываний.

"Евгений Викторович Пригожин обратился к Министру культуры ЦАР господину Дьедоне Ндомате (Dieudonne Ndomate) с официальным письмом. В письме Евгений Викторович выдвинул предложение за свой счет установить памятник на месте гибели российских журналистов", - сообщает в четверг пресс-служба группы компаний бизнесмена "Конкорд".

Там отметили, что предложение связано с тем, что армия ЦАР в ходе контрнаступления освободила окрестности города Сибю, где в ночь с 30 на 31 июля 2018 года произошло убийство российских журналистов

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике при до конца не выясненных обстоятельствах были убиты журналист Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, поехавшие расследовать деятельность так называемой ЧВК "Вагнер".

12 января 2020 года в интервью газете "Коммерсантъ" Игорь Краснов, тогда занимавший пост замглавы СКР, заявил, что российские следователи пришли к выводу, что убийство было совершено с целью ограбления "жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе".

Евгений Пригожин ЦАР

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