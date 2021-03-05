Двое корабелов избежали наказания по делу о пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Два сотрудника "Адмиралтейских верфей" избежали наказания в суде по делу о крупном пожаре на строившемся неатомном ледоколе "Виктор Черномырдин" в ноябре 2018 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Октябрьский районный суд прекратил уголовное преследование одного подсудимого в связи с примирением сторон. Второго суд оштрафовал на 50 000 рублей, но освободил от выплаты штрафа за истечением сроков давности.

Суд установил, что в ноябре 2018 года подсудимые в нарушение правил строительной и пожарной безопасности выдали рабочим разрешения на огневые работы на строящемся ледоколе в месте примыкания к заправленной топливной цистерне главного двигателя.

По версии следствяи, нарушение строителями правил пожарной безопасности привело к перегреву заполненного топливного резервуара, что спровоцировало взрыв с последующим разливом остатков топлива и возгорание на ледоколе третьей категории сложности. Строящееся судно получило повреждения на сумму более 423 млн рублей.

Тяжелые травмы получил сотрудник компании-подрядчика ООО "ГСИ "СНЕЭМА": он получил отравление угарным газом и ожоги лица.

В декабре 2020 года старший мастер компании-подрядчика был приговорен в этом же суде к году лишения свободы условно за то, что не обеспечил безопасность сотрудников.

Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" - один из самых мощных и самый большой в мире неатомный ледокол, предназначенный для работы на Северном морском пути. Основные характеристики судна: длина - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составит 128 человек.

Строительство "Виктора Черномырдина" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику - "Росморпорту" - была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвигались. Балтийский завод спустил ледокол на воду в конце декабря 2016 года, тогда, по данным ФГУП "Росморпорт", техническая готовность ледокола составляла 50%. В июле 2019 года "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что стоимость строительства ледокола выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей.

"Росморпорту" ледокол передали в сентябре 2020 года.