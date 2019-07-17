Горевший прошлой осенью ледокол "Виктор Черномырдин" подорожал в полтора раза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Строительство ледокола "Виктор Черномырдин", на котором прошлой осенью произошел пожар, подорожало в полтора раза - до 12 млрд рублей, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта (чуть меньше 8 млрд рублей) ее убыток составит 4 млрд рублей и эта сумма еще может возрасти.

"Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована", - сообщил газете представитель ОСК.

Строительство ледокола началось в октябре 2012 года. Первоначально передать его заказчику собирались в 2015 году, однако затем сроки неоднократно сдвигались. В ноябре прошлого года на судне произошел пожар, ущерб от которого оценили в 150 млн рублей. В ОСК не исключали, что из-за ЧП сроки сдачи могут снова сдвинуться.

Сейчас заказчик строительства - ФГУП "Росморпорт" - рассчитывает получить ледокол до конца этого года. При этом там заявили, что не собираются выделять дополнительное финансирование в связи с увеличением сроков строительства судна.

Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" строится на "Адмиралтейских верфях" (входят в группу ОСК) в Санкт-Петербурге. Он должен стать одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом. Судно предназначено для работы на Северном морском пути.