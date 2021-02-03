Двух членов банды Басаева будут судить по делу о нападении на Дагестан

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении двух жителей Ставрополья Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова, обвиняемых в участии в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана в 1999 году, направлено в Южный окружной военный суд, сообщает в среду пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова - членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм) и ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Аджиньязов и Арсланов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. С 7 по 24 августа они участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана. Участники банды, в том чисел Аджиньязов и Арсланов, открыли массированный прицельный огонь, в результате были убиты 33 человека, ранены - 34.

Как сообщает СК РФ, по делу признаны потерпевшими и допрошены 72 военнослужащих, либо их близкие родственники. В отношении потерпевших проведено более 70 судебно-медицинских экспертиз. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

Кроме того, за совершение указанных преступлений в период с 1999 по 2021 годы осуждено и приговорено к длительным срокам лишения свободы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Ранее сообщалось, что в августе 1999 года банда под руководством Басаева и Хаттаба совершила нападение на Ботлихский район Дагестана. В результате боевых действий на территории района в общей сложности погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.