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ФСБ сообщила о задержании двух членов банды Басаева и Хаттаба

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Двое уроженцев Ставрополья задержаны за участие в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как говорится в сообщении, ФСБ вместе с МВД, Следственным комитетом РФ при силовой поддержке Росгвардии задержала Расула Майлубаева 1975 года рождения и Загира Якубова 1977 года рождения. По данным ФСБ, задержанные - участники вооруженного нападения в августе 1999 года в составе бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, "не понесшие за это уголовного наказания".

ФСБ не уточняет, когда и где были задержаны Майлубаев и Якубов, а также была ли избрана в их отношении мера пресечения.

В ЦОС напомнили, что в результате нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году погибло более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

В действиях задержанных, сообщает спецслужба, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Отмечается, что в ходе совместной работы правоохранительными органами были найдены доказательства участия Майлубаева и Якубова в данном преступлении.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что с задержанными уже проведены следственные действия.

"В ходе совместной работы с другими правоохранительными органами получены доказательства их причастности к вышеуказанным преступлениям. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Майлубаева и Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Петренко добавила, что работа по установлению других участников нападения продолжается.

Шамиль Басаев Хаттаб Ставропольский край Дагестан ФСБ СКР

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