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Задержаны подозреваемые участники нападения боевиков Басаева на Дагестан

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в участии в нападении на Дагестан в 1999 году боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба.

Это жители Ставрополья Ахмет Терекбаев 1968 года рождения и Арифулла Авезов 1971 года рождения. Их задержали с помощью полиции и при силовой поддержке Росгвардии.

ФСБ и СКР сформировали неопровержимую доказательную базу, которая подтверждает участие обоих в нападении на Дагестан, говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ. Уголовное наказание за участие в преступлениии они не понесли.

Терекбаеву и Авезову предъявят обвинения по уголовным статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь военнослужащих".

Следствие установило, что в середине июля 1999 Терекбаев и Авезов "добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", говорится в пресс-релизе СКР.

С 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, совершили вооруженный мятеж ради свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России и напали на военных в Ботлихском районе Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела боевики убили 33 человека и ранили еще 34.

Шамиль Басаев Хаттаб Ботлихский район Дагестан Ставрополье СКР ФСБ Ахмет Терекбаев Арифулла Авезов

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