Задержаны пособники Басаева и Хаттаба, атаковавшие военных в Чечне

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании двоих уроженцев Чечни, в 1999 году участвовавших в нападении на российских военнослужащих, в результате которого погибли 15 человек.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, силовики задержали Асланбека и Саламбека Идаловых.

По данным спецслужбы, задержанные 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба атаковали военнослужащих Минобороны России у ст. Червлённая Шелковского района Чечни. Тогда в бою погибли 15 и получили ранения 28 военных.

Мужчины были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России, сказали в ФСБ.

Со своей стороны в СКР сообщили журналистам, что по ходатайству следствия суд арестовал Идаловых.

"Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, принимаются активные меры для установления других участников банды", - заявили в ведомстве.