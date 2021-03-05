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РФ выходит из соглашения с США в рамках завершившегося проекта ВОУ-НОУ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия выходит из соглашения, регулировавшего поставки гексафторида урана из США в рамках завершившегося в 2013 году российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана.

Соглашение между Минатомом РФ и Минэнерго США относительно перемещения исходного материала в РФ от 24 марта 1999 г., прекращает свое действие правительственным распоряжением от 2 марта 2021 г. N518-р, которое опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Госкорпорации "Росатом" с участием МИДа РФ поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Соглашение от 1999 г. регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.

В "Росатоме" не стали комментировать документ.

Россия и США подписали соглашение о переработке и продаже 500 тонн оружейного урана, извлеченного из российских ядерных боеголовок (соглашение ВОУ-НОУ), в феврале 1993 года. Передаваемый в разбавленном виде уран предназначен для использования в качестве топлива для коммерческих АЭС. В рамках соглашения ВОУ-НОУ предприятия "Росатома" перерабатывали оружейный уран, признанный избыточным в РФ, в низкообогащенный, пригодный для гражданской ядерной энергетики, а затем поставляли его в США. Одна из составляющих цены поставок – стоимость работы разделения. Уполномоченным агентом РФ по продаже урана в рамках контракта является "Техснабэкспорт".

Действие контракта истекло в 2013 году. Сообщалось, что доход российской стороны по контракту ВОУ-НОУ составил около $17 млрд.

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