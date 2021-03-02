Таяние снега пополнило водохранилища Крыма

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Порядка 48,3 млн кубометров воды накопилось к началу весны в водохранилищах Крыма естественного стока, - это на 11,6 млн кубов больше, чем к началу зимы, подсчитали синоптики региона.

"К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 48,308 млн куб. м, что на 12,256 млн куб. м больше, чем месяц назад, и на 11,636 млн куб. м больше, чем к началу зимы", - сообщается во вторник на сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В частности, приток воды в Белогорское водохранилище составил около 4,5 млн кубов, в Симферопольское - порядка 1,1 млн кубов, Счастливое - примерно 1,6 млн, Партизанское - 1,7 млн. Больше всего воды поступило в Чернореченское водохранилище в Севастополе - 9,5 млн кубов.

По данным МинЖКХ республики Крым на 2 марта, Симферопольское и Загорское водохранилища ранее фактически пересохли, находятся на отметке "мертвый объем", еще два - Балановское и Тайганское - приближаются к этой отметке. Ситуация в остальных водохранилищах полуострова чуть лучше.

Как сообщалось, к началу февраля воды в водохранилищах естественного стока в Крыму накопилось 36,05 млн кубометров - в 2,4 раза меньше, чем было в это же время год назад.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - по шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.