Севастополь ограничит использование водохранилища благодаря новому водозабору

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Подача воды из Чернореченского водохранилища, которое является основным источником воды для Севастополя, будет ограничена через несколько дней после выхода на полную мощность водозабора на реке Бельбек, сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.

"Пока это опытная эксплуатационная подача (из водозабора - ИФ) – еще не в тех объемах, которые мы планировали. Сегодня тестируем оборудование, смотрим, как себя ведут все механизмы. Когда все уже наладится, в ближайшие пару-тройку дней, конечно, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период", - сказал Жигулин журналистам во вторник.

Опытная эксплуатация водозабора на самой полноводной реке Крыма - Бельбеке, - построенного военными за несколько месяцев, началась накануне вечером. Планируется, что в паводок он будет обеспечивать до 50 тысяч куб. м воды в сутки. По словам Жигулина, пока водозабор работает без сбоев.

Кроме того, продолжается забор воды – до 17 тыс. куб. м в сутки, – из Кадыковского карьера, который начали использовать в качестве альтернативного источника в конце прошлого года. Власти города планируют отказаться от него к началу июня.

"Графики ограничения подачи на город не вводились, и в ближайшее время пока не планируется этого делать", - добавил вице-губернатор.

На данный момент в водохранилище Севастополя 18 млн куб. м (общий объем составляет около 65 млн куб. м), уточнил Жигулин. За 2,5 недели его уровень поднялся на 2 млн куб. м.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. В Севастополе из-за снижения уровня водохранилища с октября действует режим повышенной готовности.

В конце прошлого года Севастополь закрыл значительную часть потребности альтернативными источниками, что позволило начать пополнять обмелевшее водохранилище. На данный момент из карьера в Инкермане и из озера у горы Гасфорта забор воды уже прекращен.