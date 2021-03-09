В горах Крыма погиб альпинист

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Альпинист сорвался со скалы в Крыму и разбился насмерть. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона (входит в состав крымского правительства) во вторник.

Инцидент произошел накануне вечером в поселке Форос на юге полуострова.

"Группа альпинистов проходила маршрут первой категории сложности. Их лидер сорвался со связки с высоты около 80 метров", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Крым-СПАСа" обнаружили погибшего у подножия горы, извлекли тело из труднодоступного места и передали полицейским.

Спасатели эвакуировали остальных участников группы с отвесной скалы, медпомощь четырем альпинистам не понадобилась.