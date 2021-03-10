Американский биолог допустил, что вакцинация от COVID-19 будет ежегодной

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мутации коронавируса SARS-CoV-2 могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, считает профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"На разработку вакцины от гриппа уходит полгода. Модели предсказывают эволюцию вируса гриппа, и вакцины производятся до появления вариантов. Если прогнозы хорошие, то вакцины работают. Если нет - то последует тяжелый сезон гриппа. Именно так, скорее всего, будет вести себя COVID-19", - пишет биолог.

По его прогнозу, ученые будут тратить значительные усилия на то, чтобы предсказывать, какой штамм коронавируса придет в следующем году, затем будут модифицироваться вакцины, и людям будет нужно снова прививаться. С вирусом идет жесткая гонка на опережение: если не удастся быстро привить людей и подавить пандемию, новые штаммы могут добиться доминирующего положения и распространиться вплоть до того, что все вакцины потеряют эффективность.

Годзик отметил, что из новых штаммов особую тревогу вызывают южноафриканский и бразильский, которые из-за мутаций научились сопротивляться антителам, которые появляются после применения существующих вакцин.

Ранее Годзик и молодой доктор наук Аргаван Алисолтани-Дехкорди провели исследование южноафриканского штамма SARS-CoV-2, применив компьютерное моделирование, чтобы определить возможные структурные и функциональные последствия мутаций S-белков (спайков).

"Наш анализ, подтвержденный также несколькими другими исследовательскими группами, показывает, что некоторые мутации потенциально приводят к более высокой трансмиссивности вируса и более слабому иммунному ответу", - отметил Алисолтани-Дехкорди.

Первоначальные исследования варианта южноафриканского штамма показали, что он может быть устойчив к антителам, что может снизить эффективность вакцин. В то же время у ученых нет достаточных доказательств, подтверждающих более высокое прогрессирование заболевания, тяжесть или смертность, связанные с южноафриканской линией коронавируса.

Годзик подчеркнул, что вирусов SARS-CoV-2 много и они постоянно мутируют.

"Один из способов понять это - представить, что этот вариант является главной ветвью дерева, у которого есть много меньших ветвей. Некоторые из них, более мелкие, могут расти быстрее других и приобретать большее значение. Этот динамический процесс трудно предсказать", - отмечает ученый.