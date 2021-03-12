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Роскомнадзор пока не дождался реакции Twitter на замедление трафика

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Компания Twitter имеет право оспорить замедление своей работы в России в суде, однако никакой реакции от компании пока не было, Роскомнадзор готов к диалогу, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Ведомство утром 10 марта объявило, что начало замедлять трафик для Twitter в России, чтобы вынудить компанию соблюдать российские законы и удалять запрещенную к распространению информацию.

"Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они могут в любой момент оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", - сказал Зайцев 12 марта на "круглом" столе на тему "Вынужденное замедление "Твиттера" - выводы для всех".

Он напомнил, что Роскомнадзор направил в мировой суд три протокола об административных нарушениях в связи с тем, что Twitter не удалял запрещенный контент по требованию чиновников.

Зайцев добавил, что ведомство предупреждало Twitter о возможной блокировке, если компания так и не удалит требуемое.

По состоянию на 11 марта в Роскомнадзоре отмечали, что не удаленными остаются более 3 100 публикаций с запрещенной информацией, в том числе с детской порнографией, призывами к самоубийству и информацией о наркотиках.

Замедление работы Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% - фиксированной на территории всех федеральных округов, отмечали чиновники. Оно распространяется на фото и видео.

Представитель Twitter 10 марта заявил The Wall Street Journal, что компания в курсе происходящего. Он заверил, что сервис в соответствии с собственными правилами и сам удаляет пропаганду суицидов и наркопотребления и не допускает детскую порнографию. Он добавил, что компания обеспокоена попытками ограничить свободу дискуссии в интернете.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления о попытках ограничить свободу дискуссии.

Роскомнадзор Twitter Евгений Зайцев

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