РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления компании Twitter о том, что меры РКН являются попытками ограничить свободу дискуссии в интернете.

Об этом Субботин заявил "Интерфаксу" в четверг. "Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?" - задал риторический вопрос замглавы ведомства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванного представителя Twitter, что компания в курсе того, что Роскомнадзор замедляет работу этой соцсети в РФ, и обеспокоена попытками ограничить свободу дискуссии в интернете. При этом он заявил, что функционирование Twitter в РФ "замедляется в широких масштабах намеренно и неизбирательно".

Субботин также заявил "Интерфаксу", что РКН готов к диалогу с Twitter по проблеме удаления запрещенного в РФ контента, однако ответной реакции от компаний нет.

"Мы готовы идти на контакт. Мы знаем всех контактных лиц Twitter и они нас знают, но, к сожалению, ответа на свои неоднократные попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, пока нет", - отметил замглавы ведомства.

Кроме того, по словам Субботина, замедление работы Twitter обеспечено на всей территории РФ в полном объеме. "Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно", - подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что "на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ работа Twitter замедлена". "Это распространяется на видеоконтент и графические изображения, но текстовые сообщения доставляются без ограничений", - сказал замглавы ведомства.

Субботин также подчеркнул, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов в РФ не связаны с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter. "Связи нет. Это подтвердили технические специалисты "Ростелекома", - сказал он.

По его словам, "лаборатория сетевых угроз Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования постоянно анализирует инциденты любого уровня на сетях связи страны, при необходимости оперативно вносятся коррективы в работающие программные механизмы".

"Любые вносимые изменения проверяются в соответствии с отработанными регламентами", - подчеркнул Субботин.

Замглавы РКН также отверг связь между замедлением работы Twitter и прошедшими в России протестными акциями. "Нет, ни в одном нашем заявлении нет ничего, что было бы связано с протестными акциями в РФ", - сказал Субботин.

По его словам, претензии к Twitter касаются "социально опасного контента, в частности, призывы к детям о попытках суицида, как это было 3 марта".

"К счастью, это удалось предотвратить. Но наши требования удалить распространяемые призывы к детям Twitter демонстративно проигнорировал", - заключил замглавы Роскомнадзора.

Замедление работы Twitter в России

Ранее в Роскомнадзоре (РКН) сообщили, что со среды, 10 марта, замедляется скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент.

Деградация трафика касается аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в соцсети отправляются без ограничений. Задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна, отмечали в РКН. Там предупредили, что меры, вплоть до введения блокировки сервиса, будут действовать, пока он не выполнит требования регулятора об удалении контента.

"Интерфаксу" в пресс-службе ведомства сообщили, что РКН уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ в связи с неудалением запрещенного в стране контента. После того, как РКН объявил о замедлении скорости работы Twitter, пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, "Ростелекоме" и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.