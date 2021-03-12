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В Анапе загорелась многоэтажка на площади 1,5 тыс. кв. метров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Лазурная поступило в пятницу в 4:19.Незамедлительно прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит мансардный этаж. По данным на 6:30, площадь пожара составляет 1500 кв. метров. Жильцы дома эвакуированы, для них подготовлены пункты временного размещения.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, всего из горящего дома эвакуированы 300 человек. На место направлена испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мэр Анапы Василий Швец проводит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности для координации работы и организации жизнеобеспечения населения, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Анапа

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